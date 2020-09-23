Іспанія заборонила яхтинг через напади косаток-убивць

Іспанія заборонила яхтинг в районі 100 кілометрів біля свого північно-західного узбережжя після того, як кілька вітрильників були пошкоджені косатками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Іспанське міністерство транспорту видало тижневу заборону для суден довжиною менш як 15 метрів, починаючи з вечора вівторка.

Заборона передбачає, що територія, на яку вона поширюється, може бути розширена, щоб «слідувати міграційним маршрутам» китів.

Суднам дозволяється залишати порт, щоб вийти у відкрите море між мисами Пріоріньо-Гранде і Ла-Пунта-де-Естака-де-Барес, але вони не повинні залишатися поблизу північно-західного узбережжя.

Міністерство повідомило, що перший інцидент з косатками стався 19 серпня.

Відтоді, за даними відомства, невстановлена кількість вітрильників була пошкоджена китами, а деякі судна потребували допомоги морської рятувальної служби Іспанії після того, як їхні кермові частини були розбиті.

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Постраждалих в результаті нападів китів-убивць поки не було.

Як повідомлялося раніше, на берег австралійського острова Тасманія викинулися близько 470 китів. Близько двох сотень китів з недавно виявленої групи, ймовірно, загинули. Раніше повідомлялося про 270 тварин, що викинулися на берег. Поки що незрозуміло, що саме змусило китів зробити це.