Іспанія заборонила яхтинг через напади косаток-убивць
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Іспанське міністерство транспорту видало тижневу заборону для суден довжиною менш як 15 метрів, починаючи з вечора вівторка.
Заборона передбачає, що територія, на яку вона поширюється, може бути розширена, щоб «слідувати міграційним маршрутам» китів.
Суднам дозволяється залишати порт, щоб вийти у відкрите море між мисами Пріоріньо-Гранде і Ла-Пунта-де-Естака-де-Барес, але вони не повинні залишатися поблизу північно-західного узбережжя.
Міністерство повідомило, що перший інцидент з косатками стався 19 серпня.
Відтоді, за даними відомства, невстановлена кількість вітрильників була пошкоджена китами, а деякі судна потребували допомоги морської рятувальної служби Іспанії після того, як їхні кермові частини були розбиті.
Постраждалих в результаті нападів китів-убивць поки не було.
Як повідомлялося раніше, на берег австралійського острова Тасманія викинулися близько 470 китів. Близько двох сотень китів з недавно виявленої групи, ймовірно, загинули. Раніше повідомлялося про 270 тварин, що викинулися на берег. Поки що незрозуміло, що саме змусило китів зробити це.