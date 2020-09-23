Внаслідок наймасовішого викиду китів в Австралії загинули вже 380 тварин

В результаті наймасовішого викиду китів на берег австралійського острова Тасманія загинули вже 380 з майже п'ятисот тварин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

Зазначається, що близько 30 китів як і раніше залишаються на мілині біля берегів Тасманії, 50 з них виведені у глибоку воду.

«Ми продовжимо працювати над тим, щоб звільнити якомога більше живих тварин», - сказав Нік Декі, менеджер північно-західної Служби парків і дикої природи Тасманії.

За його словами, рятувальники продовжують працювати над тим, щоб повернути у відкрите море якомога більше тварин. «Поки вони ще живі і знаходяться у воді, у них, безумовно, є надія, але з часом вони стають все більш слабкими, і їхні шанси на виживання зменшуються», - зазначив він.

Дека додав, що попутно місцевою владою розглядається питання про те, що робити з тушами загиблих китів. План, цілком ймовірно, буде затверджений до четверга.

У понеділок, 21 вересня, біля берегів австралійського острова Тасманія сотні китів викинулися на берег. На третій день після інциденту на берег викинулася ще одна група тварин, в результаті рятувальники нарахували близько 470 китів.

За словами місцевого біолога, доктора Кріса Карлайона, цей інцидент став найбільшим зареєстрованим масовим викидом і загибеллю китів у Австралії.

Як зазначає видання ВВС, попередній найбільший викид китів на берег Тасманії було зафіксовано в 1935 році (294 кити), а у 2009 році їхня кількість становила близько двох сотень.