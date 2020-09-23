У Болгарії продовжили режим надзвичайної ситуації до грудня
Коронавірус
Укрінформ
Уряд Болгарії продовжив до кінця листопада дію режиму надзвичайної ситуації, запровадженого через пандемію коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.
В уряді вважають, що пандемія й досі становить серйозну загрозу у сфері охороні здоров’я як на національному рівні, так і у світі.
За словами головного епідеміолога Болгарії Ангела Кунчева, продовження режиму надзвичайної ситуації в країні є необхідним на тлі збільшення смертності в Європі від коронавірусу.
Надзвичайний стан у Болгарії був запроваджений 13 березня через пандемію коронавірусу на два місяці. Відтоді у Болгарії щомісяця продовжують дію режиму НС.
За даними Worldometer, у світі виявлено 31 850 036 випадків COVID-19, зокрема 976 559 летальних, одужали 23 449 907 людей.