У Болгарії продовжили режим надзвичайної ситуації до грудня

Уряд Болгарії продовжив до кінця листопада дію режиму надзвичайної ситуації, запровадженого через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

В уряді вважають, що пандемія й досі становить серйозну загрозу у сфері охороні здоров’я як на національному рівні, так і у світі.

За словами головного епідеміолога Болгарії Ангела Кунчева, продовження режиму надзвичайної ситуації в країні є необхідним на тлі збільшення смертності в Європі від коронавірусу.

Надзвичайний стан у Болгарії був запроваджений 13 березня через пандемію коронавірусу на два місяці. Відтоді у Болгарії щомісяця продовжують дію режиму НС.

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За даними Worldometer, у світі виявлено 31 850 036 випадків COVID-19, зокрема 976 559 летальних, одужали 23 449 907 людей.