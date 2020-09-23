Російський фрегат врізався у контейнеровоз у водах Данії

У територіальних водах Данії сталося зіткнення російського фрегата з контейнеровозом Ice Rose, який курсував під прапором Маршаллових Островів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Зіткнення сталося у протоці Ересунн, що з’єднує мостом і тунелем данську столиці Копенгаген із третім за величиною шведським містом Мальме.

За даними ВМС Данії, в результаті ніхто не постраждав, та немає інформації про будь-які витоки з контейнеровоза.

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Незадовго до інциденту, що стався у середу вранці, у регіоні спостерігався густий туман.

Зазначається, що майже 145-метровий фрегат прямував із російського Санкт-Петербурга до шведського Гетеборга. За даними ЗМІ, у нього була вимкнута автоматична ідентифікаційна система.

Наразі з’ясовуються всі обставини зіткнення.