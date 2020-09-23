Латвія і Литва засудили історичний ревізіонізм Росії на Генасамблеї ООН

Президенти Латвії Егілс Левітс і Литви Гітанас Науседа заявили про неприпустимість ревизионистского історичного підходу Росії, особливо, що стосується подій Другої світової війни.

Заяви пролунали на дебатах у Генасамблеї ООН, офіційна трансляція якої велася на сайті ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Все більш ревізіоністський підхід Росії, особливо у контексті подій Другої світової війни, є неприйнятним. Росія постійно робить спроби перетворити історію на інструмент дезінформації», - заявив Левітс.

При цьому, за його словами, в РФ продовжують спостерігатися обмеження демократії і свободи слова.

У той же час, на думку його литовського колеги, зараз безпека і стабільність залежать від правильної оцінки подій минулого. «Ми повинні відстоювати об'єктивні історичні наративи, які все частіше піддаються нападкам ревізіоністських сил. Історія не повинна бути інструментом маніпулювання, дезінформації та пропаганди. Вона не повинна використовуватися для приховування минулих злочинів або служити миттєвому політичному порядку денному », - підкреслив Науседа.

Він закликав відкинути застарілий світогляд щодо поділу світовіими лідерами світу на сфери інтересів. «Таємні угоди, подібні до тих, які було укладено у Москві 1939 року або Ялті 1945 року, більше ніколи не повинні підписуватися. Всім повинно бути ясно, що всі країни є повноправними членами міжнародного співтовариства, з рівними правами і обов'язками », - резюмував литовський президент.

У вечірньому блоці дебатів 22 вересня Президент Латвії та Литви виступали один за одним, під №11-12.

Як повідомлялося, 21 вересня розпочалася 75-а сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.

23 серпня 1939 року, міністри закордонних справ Німеччини і Радянського Союзу підписали договір про ненапад - так званий пакт Молотова-Ріббентропа, а також секретні протоколи до нього. Згідно з ними радянська влада і нацисти напередодні Другої світової війни розділили між собою країни Балтії і Польщі на сфери впливу. Незабаром після підписання пакту почалася Друга світова війна.

Керівники різних гілок влади Литви, Латвії, Естонії та Польщі регулярно звертаються до органів влади Росії з закликом пам'ятати про негативні наслідки пакту Молотова-Ріббентропа, не допускати його реабілітації і "поважати суверенітет і територіальну цілісність" сусідніх країн.

На Ялтинській конференції 1945 року лідери трьох країн антигітлерівської коаліції - СРСР, США і Великої Британії - прийняли ключові рішення щодо встановлення післявоєнного світового порядку, у тому числі, щодо розмежування сфер впливу. Зокрема, згідно з цими рішеннями, Литва, Латвія та Естонія залишилися у складі СРСР як «союзні республіки».