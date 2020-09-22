Путін запропонував скасувати у світовій економіці "нелегітимні санкції"

«У цілому розчищення, звільнення світової торгівлі від бар'єрів, заборон, обмежень, нелегітимних санкцій могло б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання, скорочення безробіття», - заявив Путін.

Як відомо, санкції проти РФ почали запроваджуватися демократичними країнами світу після початку російської агресії в Україні в 2014 році.

Під час свого виступу Путін також запропонував ідею «великого євразійського партнерства», яке включало б усі країни Азії та Європи. За його словами, «ця ідея суто прагматична» і через наслідки пандемії «стає ще більш актуальною».

У понеділок, 21 вересня, розпочалася ювілейна 75-а сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.