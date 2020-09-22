Генсек ООН закликає до глобального припинення вогню у світі за 100 днів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до міжнародного співтовариства із закликом до кінця року – впродовж наступних 100 днів – встановити режим глобального припинення вогню в усіх місцях, де тривають гарячі конфлікти.

Про це він заявив 22 вересня під час виступу перед учасниками 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли виникла пандемія, я закликав до глобального припинення вогню. Сьогодні я прошу міжнародне співтовариство докласти нових зусиль, щоби реалізувати цей заклик до кінця нинішнього року", - наголосив Гутерреш.

Він підкреслив, що зараз "настав час для нових колективних зусиль, спрямованих на досягнення миру та примирення". Світ потребує глобального припинення вогню, щоби зупинити всі гарячі конфлікти, підкреслив генсек ООН.

"Я закликаю активізувати міжнародні зусилля під керівництвом Ради Безпеки для досягнення глобального припинення вогню до кінця цього року. Ми маємо 100 днів, і час не чекає", - заявив Гутерреш.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар ООН у вівторок позитивно відзначив збереження недавновстановленого режиму припинення вогню на Донбасі. Водночас, він підкреслив необхідність досягнення успіху в переговорах Тристоронньої контактної групи та країн Нормандської четвірки для імплементації Мінських домовленостей та досягнення миру на сході України.

Фото: UN Photo/Cia Pak