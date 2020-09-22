На Афоні закрили на карантин два монастирі

Два монастирі на горі Афон, що на півночі Греції, закрили на карантин через спалах коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Наразі підтверджено захворювання у десяти людей, із яких восьмеро є ченцями у монастирі Святого Павла.

Одного 85-річного ченця було госпіталізовано до лікарні у місті Салоніки. Наразі він перебуває у критичному стані.

Зазначається, що у середу на гору Афон мав був прилетіти з неофіційним візитом російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін, який навесні цього року вже перехворів на коронавірусну хворобу. Нині невідомо, чи відбудеться його візит.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 969,3 тисячі летальних.