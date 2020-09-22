Італійці на референдумі підтримали скорочення кількості депутатів парламенту

Майже 70% громадян Італії проголосували за скорочення на третину кількості депутатів національного парламенту на відповідному референдумі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Наразі вже майже всі голоси підраховані.

Таким чином, кількість депутатів нижньої палати парламенту буде зменшено із 634 до 400. Окрім цього, буде скорочено чисельність верхньої палати – Сенату.

Загалом італійських депутатів стане менше на 345 - із 945 до 600.

Як повідомлялося, цей референдум був ініційований «Рухом 5 зірок», який наразі входить до урядової коаліції. Луїджі ді Майо, лідер цього руху, вже назвав голосування «історичним».

Причиною скорочення кількості депутатів називають бажання оптимізувати видатки державного бюджету.

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Відповідний референдум відбувався одночасно із кількома важливими регіональними виборами, на яких лівоцентристи (члени коаліційного уряду Джузеппе Конте) дещо потіснили праву «Лігу», яку очолює Маттео Сальвіні. Вибори проходили 20 та 21 вересня у Тоскані, Кампанії, Пульї, Венето, Лігурії та Марке.