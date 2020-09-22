США готові реагувати на отруєння Росією Навального

Сполучені Штати будуть реагувати на використання Росією хімічної зброї, як це сталося з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild державний секретар США Майкл Помпео, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що застосування хімічної зброї є неприйнятним. Коли хімічну зброю було застосовано проти Скрипаля, ми дали дуже рішучу відповідь. Немає жодних підстав вважати, що США не відреагують відповідним чином на те, що сталося, щойно будуть доступні всі факти", - сказав дипломат.

Як повідомлялося, невдовзі після отруєння Навального Помпео висловив припущення, що за цим актом, ймовірно, стоять вищі російські чиновники.

За його словами, це не є добре ні для Росії, ні для російського народу. «Це дорого коштуватиме росіянам», - заявив він на початку вересня в одному з інтерв'ю.

Навальний, якого було доставлено до Берліна 22 серпня, після двох днів госпіталізації в Омську, продовжує лікування в клініці "Шаріте". Його стан поступово покращується.

Спеціальна лабораторія Бундесверу встановила «поза всяким сумнівом», що 44-річний чоловік був отруєний хімічною бойовою речовиною групи «Новічок». Наразі ситуацію вивчає, зокрема, Організація з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Росія продовжує все заперечувати.