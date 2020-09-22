У Болгарії дали довічне двом виконавцям теракту в Бургасі у 2012 році

У Болгарії засудили до довічного ув'язнення двох учасників теракту в аеропорту Бургаса, де в 2012 році в результаті вибуху загинули семеро осіб, серед яких – п’ятеро ізраїльтян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БГНЕС.

Зазначається, що терористів – громадянина Австралії Меліада Фару і громадянина Канади Хасана аль-Хадж Хасана – судили заочно. Вони втекли з країни і їх місцезнаходження до цих пір невідомо.

Безпосереднім виконавцем теракту був Мухаммад Хасан аль-Хусейні, громадянин Франції ліванського походження. Слідство встановило, що спільниками терориста були двоє ліванців, які мають зв'язки з терористичним угрупованням «Хезболла» – громадянин Австралії Меліад Фара, відомий також під ім'ям Хусейн Хусейн, і громадянин Канади Хасан аль-Хадж Хасан.

Як відомо, 18 липня 2012 року в Болгарії у міжнародному аеропорту Бургаса стався вибух туристичного автобуса. З 40 громадян Ізраїлю, що знаходилися в салоні, 30 з важкими пораненнями були доставлені в лікарню передмістя Бургаса. Серед них були 11-річна дитина і 2 вагітні жінки. Семеро людей загинули на місці. З них п’ятеро - ізраїльтяни.

Уряд Ізраїлю заявив, що теракт проти його громадян в болгарському курортному місті вчинило шиїтське угрупування «Хезболла» за підтримки Ірану.

Фото: БГНЕС