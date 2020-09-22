У світі - понад 31,4 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 969,3 тисячі летальних.

Як передає Укрінформ, про це говорять дані Worldometer.

Число ж людей, які вже одужали від цієї хвороби, становить наразі більше як 23,1 мільйона.

У першу четвірку за кількістю заражень входять США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та РФ (1 109 595).

Як повідомлялося, у багатьох країнах світу зараз констатують другу хвилю пандемії.