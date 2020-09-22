Lufthansa скорочує більше рейсів та робочих місць, ніж передбачалося

Німецький флагманський авіаперевізник Lufthansa змушена заощадити навіть більше, ніж планувалося.

Як передає Укрінформ, про проблеми в компанії, по якій боляче вдарила коронакриза, пише Spiegel.

Очікується, що до середини десятиліття флот Lufthansa та інших авіакомпаній групи скоротиться на 150 літаків (на 50 більше, ніж планувалося) - до приблизно 650 літаків.

Спочатку планувалося, що половина літаків знову будуть у повітрі до кінця року, але це сподівання не виправдалося. У поточному році через постійні обмеження на поїздки очікуються лише 20-30 відсотків рейсів від докризового рівня.

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До того ж група зараз готується до консервації суперджамбо A380, якщо не вдасться повернути їх виробнику. Залишатимуться на землі також літаки типу A340-600. Для цього у поточному кварталі мають бути списані 1,1 мільярда євро.

Разом з авіапарком генеральний директор Карстен Шпор також планує з метою зменшення витрат подальше скорочення персоналу. Компанія оголосила, що кількість штатних посад, які будуть втрачені, перевищить оголошені раніше 22 тисяч. Кількість звільнень з оперативних причин має бути обмежена за допомогою кризових пакетів з профспілками.

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Пасажирський повітряний рух майже не відновився після початку пандемії корони, яка вибухнула півроку тому. Після невеликого "одужання" влітку кількість бронювань у Lufthansa знову впалі з вересня, оскільки внаслідок зростальної кількості заражень у Європі вводяться більше застережень на поїздки та карантин для подорожувальників.

Нагадаємо: Lufthansa та її дочірні компанії Austrian Airlines, Swiss і Brussels Airlines довелося врятувати від банкрутства за допомогою 9 мільярдів євро державної допомоги від Німеччини, Швейцарії, Австрії та Бельгії. З усім тим, в умовах кризи, що триває, компанія, втрачає 500 мільйонів євро готівки щомісяця.

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