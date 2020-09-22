Lufthansa скорочує більше рейсів та робочих місць, ніж передбачалося

Lufthansa скорочує більше рейсів та робочих місць, ніж передбачалося

Укрінформ
Німецький флагманський авіаперевізник Lufthansa змушена заощадити навіть більше, ніж планувалося.

Як передає Укрінформ, про проблеми в компанії, по якій боляче вдарила коронакриза, пише Spiegel.

Очікується, що до середини десятиліття флот Lufthansa та інших авіакомпаній групи скоротиться на 150 літаків (на 50 більше, ніж планувалося) - до приблизно 650 літаків.

Спочатку планувалося, що половина літаків знову будуть у повітрі до кінця року, але це сподівання не виправдалося. У поточному році через постійні обмеження на поїздки очікуються лише 20-30 відсотків рейсів від докризового рівня.

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До того ж група зараз готується до консервації суперджамбо A380, якщо не вдасться повернути їх виробнику. Залишатимуться на землі також літаки типу A340-600. Для цього у поточному кварталі мають бути списані 1,1 мільярда євро.

Разом з авіапарком генеральний директор Карстен Шпор також планує з метою зменшення витрат подальше скорочення персоналу. Компанія оголосила, що кількість штатних посад, які будуть втрачені, перевищить оголошені раніше 22 тисяч. Кількість звільнень з оперативних причин має бути обмежена за допомогою кризових пакетів з профспілками.

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Пасажирський повітряний рух майже не відновився після початку пандемії корони, яка вибухнула півроку тому. Після невеликого "одужання" влітку кількість бронювань у Lufthansa знову впалі з вересня, оскільки внаслідок зростальної кількості заражень у Європі вводяться більше застережень на поїздки та карантин для подорожувальників.

Нагадаємо: Lufthansa та її дочірні компанії Austrian Airlines, Swiss і Brussels Airlines довелося врятувати від банкрутства за допомогою 9 мільярдів євро державної допомоги від Німеччини, Швейцарії, Австрії та Бельгії. З усім тим, в умовах кризи, що триває, компанія, втрачає 500 мільйонів євро готівки щомісяця.

Фото: Shutterstock 

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