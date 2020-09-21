У Берліні не коментують імовірні "газові" переговори зі США

У німецькому уряді не коментують інформацію про нібито спроби домовитися з США про інвестиції в газовій сфері в обмін на відмову Вашингтона від санкцій щодо газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт у понеділок на брифінгу ухилився від прямої відповіді на запитання, чи може він підтвердити факт відповідних розмов і листування між Міністерством фінансів ФРН і американською стороною.

"Всі комунікації є довірливими. Ми не розповідаємо про їх зміст", - заявив речник.

Водночас він наголосив, що Німеччина зацікавлена як у природному газі, так і скрапленому як "перехідному енергоносії".

"Уряд вітає приватні інвестиції в німецьку газотранспортну інфраструктуру, про що постійно говорить зарубіжним партнерам, у тому числі американським", - сказав Зайберт.

Відповідаючи на запитання, чи поділяє канцлер ФРН Ангела Меркель критику прем’єр-міністра землі Саксонія Міхаеля Кречмера на адресу міністра закордонних справ Гайко Мааса, який пригрозив Росії переглядом ставлення до проєкту Nord Stream 2 у разі небажання Росії розслідувати справу отруєння Олексія Навального, Зайберт сказав: "Ні".

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Як повідомлялося, про те, що міністр фінансів ФРН Олаф Шольц нібито пропонував американцям "домовитися", написало видання Die Zeit. За інформацією часопису, у листі, датованому 7 серпня, федеральний міністр пообіцяв "збільшити підтримку будівництва" терміналів для прийняття американського скрапленого газу, надавши на це понад 1 млрд євро, якщо натомість США дозволять безперешкодне завершення та експлуатацію Nord Stream 2.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас раніше натякнув, що неконструктивна поведінка Кремля щодо розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального може змусити Берлін переглянути ставлення до газопроводу Nord Stream 2.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.