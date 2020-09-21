Прем’єр Британії скликає надзвичайний комітет через спалах COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
На засіданні комітету під керівництвом Джонсона урядовці вирішуватимуть, які заходи слід запровадити для боротьби зі стрімким поширенням коронавірусу в країні.
Нові обмеження можуть бути запроваджені на два тижні, проте їх тривалість ще обговорюється.
Раніше Джонсон неодноразово заявляв, що не хоче повторно запроваджувати в країні локдаун, проте, ймовірно, британські міністри нині розглянуть введення карантинних заходів в окремих районах.
Науковий експерт британського уряду спрогнозував, що у країні добова кількість інфікувань може зрости до майже 50 тисяч у разі повної відмови від карантинних обмежень.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 31 312 622 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 966 089 летальних, одужали 22 894 278 людей.