Прем’єр Британії скликає надзвичайний комітет через спалах COVID-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликає надзвичайний Комітет британського уряду (COBRA) через повторний спалах коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

На засіданні комітету під керівництвом Джонсона урядовці вирішуватимуть, які заходи слід запровадити для боротьби зі стрімким поширенням коронавірусу в країні.

Нові обмеження можуть бути запроваджені на два тижні, проте їх тривалість ще обговорюється.

Раніше Джонсон неодноразово заявляв, що не хоче повторно запроваджувати в країні локдаун, проте, ймовірно, британські міністри нині розглянуть введення карантинних заходів в окремих районах.

Науковий експерт британського уряду спрогнозував, що у країні добова кількість інфікувань може зрости до майже 50 тисяч у разі повної відмови від карантинних обмежень.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 31 312 622 випадки зараження коронавірусом, у тому числі 966 089 летальних, одужали 22 894 278 людей.