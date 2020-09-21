МВС Білорусі повідомляє про 442 затриманих на вчорашніх протестах

МВС Білорусі повідомляє про 442 затриманих на вчорашніх протестах

Укрінформ
МВС Білорусі заявляє про 442 затриманих під час вчорашніх акцій протестів.

Як передає Укрінформ, такі дані повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова на телеграм-каналі.

За її словами, 266 осіб було затримано у Мінську.

У той же час, за даними МВС, 20 вересня в різних населених пунктах Білорусі в акціях протесту взяли участь понад 20 тисяч осіб.

При цьому, за підрахунками представників різних ЗМІ, які спостерігали за Маршем справедливості, тільки у Мінську на демонстрацію вийшло понад 100 тисяч людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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