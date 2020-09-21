МВС Білорусі повідомляє про 442 затриманих на вчорашніх протестах
Як передає Укрінформ, такі дані повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова на телеграм-каналі.
За її словами, 266 осіб було затримано у Мінську.
У той же час, за даними МВС, 20 вересня в різних населених пунктах Білорусі в акціях протесту взяли участь понад 20 тисяч осіб.
При цьому, за підрахунками представників різних ЗМІ, які спостерігали за Маршем справедливості, тільки у Мінську на демонстрацію вийшло понад 100 тисяч людей.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.