Спека в Анталії побила 70-річний рекорд

Вересень в Анталії цього року за температурними показниками найгарячіший за останні 70 років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Hurriyet Daily News.

«Анталія, турецький туристичний хаб на узбережжі Середземного моря, переживає найгарячіший вересень за останні 70 років через теплий повітряний фронт з Північної Африки, що став причиною підвищення температури в усьому регіоні», - повідомляє видання.

Температура повітря в окремих районах останніми тижнями досягала 35 градусів за Цельсієм.

Місто також страждає від високого рівня вологості, його рівень сягає 70%.

Метеорологи обіцяють, що протягом тижня температура повернеться до сезонних норм. Людей похилого віку та хронічно хворих попередили про небезпеку та закликали бути обережними в умовах надмірної спеки.

В інших регіонах Туреччини також було зафіксовано підвищення температур на 10-12 градусів вище сезонних норм через рух повітряних мас з Північної Африки.

З початку цього року Анталія прийняла понад 2 млн туристів. Наша країна з показником майже 355 тисяч туристів на другому місці у ТОП-5 країн (РФ, Україна, ФРН, Велика Британія, Польща), звідки в Анталію прибували туристи. Туристичний сезон в Анталії триває.

Фото: Wikiway