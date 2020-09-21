Три події світу. Гостинний Відень, шантаж у ТКГ та рандеву на 1,5 мільярди

Володимир Зеленський відвідав Відень. Росія продовжує політику шантажу у Тристоронній контактній групі.

Лукашенко та Путін продемонстрували тріумф політичної доцільності.

Володимир Зеленський відвідав Відень, де провів зустрічі з керівництвом Альпійської республіки та взяв разом з Александером ван дер Белленом участь в австрійсько-українському бізнес-форумі. Двосторонні відносини між нашими країнами цілком доброзичливі, українці активно відвідували Австрію з туристичними цілями, доки на заваді не стала пандемія коронавірусу. Канцлер Себастьян Курц запропонував в разі потреби перенести засідання ТКГ до Відня, де, до речі, знаходиться штаб-квартира ОБСЄ. Пропозиція не позбавлена логіки, проте сумнівно, що на неї пристане Росія, адже в такому разі представниками її маріонеток буде складно потрапити на територію ЄС.

Проте засідання Тристоронньої контактної групи зараз тривають у режимі відео-конференції. Російські представники часом самостійно, часом – голосами представників ОРДЛО вимагають від України перегляду постанови про проведення місцевих виборів. Маю сумніви, що її текст зачіпає тендітні струни душ професійних циніків. Справа, як видається, зовсім в іншому: у Кремлі намагаються переламати офіційний Київ через коліно, протискаючи власні вимоги одна за однією. Цілком очевидно, що в разі зміни постанови про місцеві вибори (18 вересня з ранку до ночі Олексій Резніков та Андрій Єрмак публічно апелювали до мудрості парламентаріїв) на порядку денному постане ухвалення закону про особливості місцевого самоврядування у ОРДЛО з численними російськими забаганками. Ставка Росії практично безпрограшна: там мають намір або послабити санкції Заходу через агресію проти України, або спричинити суспільно-політичний вибух всередині нашої держави.

Тим часом Кремль продовжує оформлювати свій вплив на Білорусь. Олександр Лукашенко після зустрічі з Володимиром Путіним отримав 1,5 мільярди доларів для рефінансування попередніх запозичень. Інших резонансних заяв з Сочі не прозвучало, далі вже відпрацьовував сам Лукашенко, звинувативши США, Чехію, Польщу, Литву, Україну у багаторічних спробах занапастити Білорусь. Репресивна машина білоруської влади продовжує переламувати по кілька сотень людей на тиждень. Європейський парламент ухвалив доволі жорстку заяву про ситуацію в Білорусі, проте не визнав Світлану Тихановську обраним президентом країни. У Старому Світі не хочуть загнати Лукашенка до глухого кута безальтернативного російського впливу, хоча фактично він вже перебуває саме там.

Євген МАГДА, Інститут світової політики