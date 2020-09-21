Сенатор США заявляє про російське втручання у вибори президента
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив сенатор від Демократичної партії США, член Комітету із розвідки Рон Вайден, пише The Hill.
“Керівництво розвідки заявляє, що росіяни наполегливо працюють над тим, аби втілити у 2020-му те, що вони спробували зробити у 2016-му. Зараз це найбільша проблема”, - сказав Вайден.
Він відмовився надати деталі російських дій, посилаючись на секретність даних.
“Я певним чином обмежений, оскільки є членом Комітету”, - зазначив сенатор.
Вайден наголосив, що чотири роки тому, коли стало відомо про намагання Росії вплинути на результати президентських виборів у США, члени Демократичної партії діяли недостатньо рішуче. “Як на мене, тоді треба було зробити більше”, - наголосив він.
Сенатор також закликав розвідувальну спільноту США робити більше для попередження громадськості стосовно російського втручання. “Я б хотів, аби вони оприлюднювали більше інформації, більше деталей, а не діяли обачно, як у 2016-му”, - підсумував він.
Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.
Фото: usatoday.com