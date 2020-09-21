У Індії впала житлова будівля: 8 загиблих
Укрінформ
Унаслідок обвалу житлової будівлі на заході Індії загинуло щонайменше восьмеро людей.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеву поліцію.
“Щонайменше восьмеро людей загинули у результаті обвалу житлової будівлі у Бхіванді, що в 38 км від Мумбаї”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що за наявною інформацією під завалами чотириповерхового будинку залишається близько 25 людей, водночас місцевим жителям вдалося урятувати 20 осіб.
Сіньхуа додає, що на місці інциденту тривають рятувальні роботи.
Фото: 24online.com