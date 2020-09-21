Міноборони Австрії закупить в Італії вертольотів на €300 мільйонів — ЗМІ

Федеральне міністерство оборони Австрії прийняло рішення придбати 18 багатоцільових вертольотів AW169M італійського виробника Leonardo на загальну суму у близько €300 мільйонів.

Про це повідомляє у неділю австрійська газета Die Kronen Zeitung.

"Тривалий і складний пошук нових вертольотів для федеральної армії закінчився, і міністр оборони Клаудіа Таннер вперше розставляє акценти: Таннер придбає для потреб армії 18 італійських багатоцільових вертольотів AW169M від виробника Leonardo", - повідомляє газета з посиланням на обізнаних з процесом закупівлі співрозмовників.

Таким чином, нові італійські вертольоти AW169M прийдуть на зміну застарілим гелікоптерам Alouette III, які вже близько 50 років перебувають на озброєння австрійських збройних сил. Інші варіанти, які розглядалися австрійським міноборони для можливого придбання – вертольоти американської компанії Bell та європейської Airbus (Німеччина/Франція).

Згідно з газетою, загальна сума контракту – 300 мільйонів євро, і це є найбільшою закупівлею для австрійської армії за останні 20 років. Приблизно дві третини цієї суми підуть власне на придбання вертольотів, ще одна третина – на інфраструктуру, логістику, навчання пілотів.

Планується, що 12 вертольотів будуть бойовими, ще шість використовуватимуться у тренувальних цілях.

Перші гелікоптери AW169M мають приземлитися в Австрії влітку 2022 року.

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Поки в МО Австрії офіційно не підтвердили угоду, однак в оборонному відомстві повідомили, що незабаром відбудеться пресконференція з цього приводу.