У Відні починає роботу генеральна конференція МАГАТЕ

У Віденському міжнародному центрі в понеділок відкривається Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

На сесії, яка триватиме до 25 вересня, візьмуть участь представники 171 країни-члена МАГАТЕ, в тому числі на рівні міністрів.

Очікується, що в центрі дискусій буде сприяння, яке Агентство надає державам в боротьбі з пандемією COVID-19. Також в число пунктів порядку денного увійдуть теми, що стосуються ядерної та радіаційної безпеки та шляхів зміцнення діяльності Агентства, пов'язаних з ядерною наукою та технологіями, а також питання застосування гарантій МАГАТЕ на Близькому Сході і в КНДР.

Крім того, делегати обговорять доповідь про технічне співробітництво, річну доповідь і фінансові відомості МАГАТЕ за 2019 рік, а також оновлення бюджету Агентства на 2021 рік.

Щоб виконати вимоги австрійської влади, обумовлені пандемією COVID-19, кількість учасників, яким дозволено бути особисто присутніми на нарадах в ході Конференції, буде обмежено двома делегатами від кожної країни-члена. Решта делегатів зможуть стежити за роботою Конференції у віртуальному режимі.

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Під час генеральної конференції буде проведено також 39 віртуальних паралельних заходів (деякі з них будуть відкриті для широкої громадськості), присвячених інноваційній діяльності, яка здійснюється в МАГАТЕ і в державах-членах з використанням ядерних методів.