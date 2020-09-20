Після розгону протестувальників у Бресті Nexta опублікував дані тисячі місцевих силовиків
Про це передає Укрінформ із посиланням на NEXTA.
"Сьогодні чорносорочечники в Бресті поводилися нахабно. Розпилювали в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також ще не відповіли, навіть розслідування не розпочато", - йдеться в повідомленні.
Білорусів, у яких є дані, що можуть доповнити список, закликали звертатися до бота. Автори каналу підкреслили, що поки опублікували "лише невелику частину даних", отриманих від "кіберпартизан".
Нагадаємо: 11 вересня адміністрація каналу NEXTA заявила, що опублікує особисті дані десятків тисяч силовиків, якщо за тиждень вони не перейдуть на бік народу.
У суботу канал виклав таблицю з особистою інформацією про тисячу співробітників МВС. У МВС Білорусі заявили, що шукають підозрюваних у зливі даних.
Фото: tut.by