Після розгону протестувальників у Бресті Nexta опублікував дані тисячі місцевих силовиків

Білоруський опозиційний Telegram-канал NEXTA опублікував особисті дані понад тисячі силовиків з Бреста і Брестської області після жорстких затримань там 20 вересня.

Про це передає Укрінформ із посиланням на NEXTA.

"Сьогодні чорносорочечники в Бресті поводилися нахабно. Розпилювали в обличчя газ мирним людям, стріляли в повітря, виявляли особливу жорстокість. За вбивство батька п'ятьох дітей Геннадія Шутова також ще не відповіли, навіть розслідування не розпочато", - йдеться в повідомленні.

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Білорусів, у яких є дані, що можуть доповнити список, закликали звертатися до бота. Автори каналу підкреслили, що поки опублікували "лише невелику частину даних", отриманих від "кіберпартизан".

Нагадаємо: 11 вересня адміністрація каналу NEXTA заявила, що опублікує особисті дані десятків тисяч силовиків, якщо за тиждень вони не перейдуть на бік народу.

У суботу канал виклав таблицю з особистою інформацією про тисячу співробітників МВС. У МВС Білорусі заявили, що шукають підозрюваних у зливі даних.

Фото: tut.by