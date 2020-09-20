Віцепрем'єр Узбекистану помер від COVID-19

Віцепрем'єр-міністр Узбекистану Уктам Барноєв, помер від коронавірусної хвороби. На момент смерті йому було 56 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Супутник Узбекистан».

Барноєв помер внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19.

Про те, що чиновник заразився коронавірусом, стало відомо ще наприкінці липня. Барноєв лікувався в одній з приватних клінік Ташкента, а потім - у Німеччині.

Посаду віцепрем'єр-міністра Барноєв обіймав з лютого 2020 року. Також з липня очолював Федерацію кінного спорту Узбекистану.

Згідно з останніми даними Worldometer, в Узбекистані наразі виявлено 51 235 випадків коронавірусу, померли 429 осіб, 47 271 пацієнт з коронавірусом видужав.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 вересня у світі коронавірусом інфікувалися 30 987 466 осіб, з них 961 401 загинули та 22 587 048 одужали.