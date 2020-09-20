Керівника аналітичного центру в Брюсселі підозрюють у роботі на китайську розвідку - ЗМІ

Керівника однієї з відомих брюссельських аналітичних установ, брюссельського Центру ЄС-Азія Фрейзера Кемерона (Fraser Cameron), запідозрили у неправомірному переданні «чутливої» інформації Китаю.

Про це Укрінформ повідомляє із посиланням на публікацію у бельгійському виданні «The Brussels Times».

«Спільна британсько-бельгійська команда слідчих почала розслідування незаконного передання такої інформації двом китайським агентам, які представлялися журналістами», - йдеться у публікації.

Як зазначають автори матеріалу, Кемерон створив Центр ЄС-Азія у 2011 році, та отримував фінансування та інші форми підтримки від кількох дипломатичних установ країн Азії, включаючи Китай, Японію, Корею, Тайвань, Тайланд, Індонезію, В’єтнам, Австралію та Нову Зеландію.

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Сам Фрейзер Кемерон є громадянином Великої Британії, з 1976 по 1991 рік працював у службі зовнішньої розвідки цієї країни MI 6, після цього - у Британському «Foreign Office». Згодом, до 2006 року, він працював у Європейській Комісії.

«Брюссель, де розташовані цивільні та військові міжнародні інституції, відомий як «теплиця» для класичного та промислового шпіонажу. За повідомленнями, британські та бельгійські розвідувальні служби розслідували підозрілу діяльність китайських агентів, що діяли в Брюсселі під личиною журналістів. Це розслідування привело їх до Кемерона, який, за підозрою, передавав агентам чутливу інформацію та отримував за це тисячі євро», - зазначає видання.

За повідомленням, «чутлива» інформація не завжди означає «таємна», наприклад, щодо позиції європейських країн та інституцій щодо розвитку комунікаційної мережі 5G. Але саме слідство і згодом суд мають встановити правомірність такого інформаційного обміну у цьому випадку. Бельгійське законодавство ще з 1934 року визначає шпіонаж як «передання об’єктів, планів або інформації, яка має зберігатися як таємна в інтересах оборони територій або держави».

Сам Фрейзер Кемерон у спілкуванні з бельгійською пресою назвав подібні припущення «безпідставними», зауваживши, що отримував від посольства КНР невелике річне фінансування для організації заходів, що, за його словами, роблять багато дослідницьких організацій для забезпечення власної діяльності.