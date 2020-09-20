Біля стели «Мінськ - місто-герой» зібралися 15 тисяч учасників акції протесту

У білоруській столиці, незважаючи на протидії силовиків, які перекрили центр міста, проходить опозиційний Марш справедливості. До одного з традиційних місць збору протестувальників, стели «Мінськ - місто-герой», зуміли пройти 15 тис. осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «МБХ медіа».

«Біля стели «Мінськ - місто-герой» зібралися вже як мінімум 15 тисяч осіб. Люди вийшли на проїжджу частину. На БТР стоїть великий динамік, з якого грає музика, щоб заглушати гасла протестувальників», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, з початком акцій протесту в неділю у столиці Білорусі Мінську розпочалися затримання і переслідування силовиками протестувальників.

Повідомляється також про початок акцій опозиції в Гомелі і Гродно. При цьому в Гродно серед інших була затримана вагітна жінка.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, деілька людей загинули.

ЄС не визнав результатів президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by