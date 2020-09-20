У Мінську почалися затримання учасників Маршу справедливості

З початком акцій протесту у неділю у столиці Білорусі Мінську розпочалися затримання та переслідування силовиками протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, в районі Нямига у Мінську вже зібралися сотні людей. Групи людей йдуть від площі Свободи до Нямиги. Силовики також з'явилися, відбулося кілька затримань.

Колона автозаків та мікроавтобусів під’їхала до ТЦ "Галерея" перед мінським Палацом спорту. Люди у чорній формі пішли до невеликої групи протестувальників. Учасники акції намагаються сховатися від силовиків у торговельному центрі.

Повідомляється також про початок акцій опозиції у Гомелі та Гродно.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: TUT.by