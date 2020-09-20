Путін відреагував на звинувачення Трампа у крадіжці технологій гіперзвукової ракети

Президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення глави Білого дому Дональда Трампа у крадіжці у США технологій для виробництва гіперзвукової зброї.

Про це повідомляє DW.

Відповідну заяву Путін зробив у відповідь на звинувачення Трампа про крадіжку Росією інформації про гіперзвукову зброю в адміністрації його попередника Барака Обами.

За словами очільника Кремля, роботи зі створення такої зброї ведуться з 2004 року, а Вашингтон сам змусив РФ почати масштабні розробки в області гіперзвукових ракет після виходу у 2002 році з договору по ПРО.

"Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал", - сказав Путін.

Як раніше повідомляло агентство, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росії вдалося створити гіперзвукову ракету, бо вона скористалася інформацією, викраденою в адміністрації президента Барака Обами.

Одночасно він вказав, що нова, створена Сполученими Штатами ракета, набагато швидше російської гіперзвукової ракети. "Ми створили найпотужнішу зброю, сконструйовану людством", - додав Трамп.