Путін відреагував на звинувачення Трампа у крадіжці технологій гіперзвукової ракети
Про це повідомляє DW.
Відповідну заяву Путін зробив у відповідь на звинувачення Трампа про крадіжку Росією інформації про гіперзвукову зброю в адміністрації його попередника Барака Обами.
За словами очільника Кремля, роботи зі створення такої зброї ведуться з 2004 року, а Вашингтон сам змусив РФ почати масштабні розробки в області гіперзвукових ракет після виходу у 2002 році з договору по ПРО.
"Ми повинні були створити цю зброю у відповідь на розгортання США системи стратегічної ПРО, яка в перспективі була б здатна фактично нейтралізувати, обнулити весь наш ядерний потенціал", - сказав Путін.
Як раніше повідомляло агентство, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росії вдалося створити гіперзвукову ракету, бо вона скористалася інформацією, викраденою в адміністрації президента Барака Обами.
Одночасно він вказав, що нова, створена Сполученими Штатами ракета, набагато швидше російської гіперзвукової ракети. "Ми створили найпотужнішу зброю, сконструйовану людством", - додав Трамп.