У світі зафіксували 30,6 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 19 вересня у світі коронавірусом захворіла 30 697 861 особа, з них 956 450 загинули і 22 339 980 одужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За сьогодні у світі зареєстрували вже 11 362 нових випадків коронавірусу і 715 летальних випадків. Зокрема, 4 841 людина захворіла в Мексиці, там же за сьогодні померло 624 людини.

У США в даний час зафіксовано 6 925 941 випадок COVID-19, в Індії 5 308 014 (2 539 за сьогодні), а в Бразилії - 4 497 434.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 18 вересня, виявили 3240 нових випадків зараження коронавірусом. Всього на 19 вересня коронавірус підтверджений у 172 712 осіб.