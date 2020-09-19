Столиця Канади увійшла у другу хвилю пандемії COVID-19

Столиця Канади проходить через другу значну хвилю пандемії COVID-19.

Про це заявила головний санітарний лікар Оттави Вєра Етчес, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Так, ми вже - в другій хвилі. Ми бачимо зростання кількості інфікованих й нас непокоїть швидкість цього зростання. Ми не зможемо впоратися зі швидким зростанням кількості інфікованих, тож нам треба підтримувати його на певному рівні”, - сказала Етчес.

На її переконання чинна пандемія не обмежиться лише двома хвилями й спричинятиме до періодичного зростання кількості інфікованих. “У липні ми зафіксували маленьку хвилю, зараз бачимо іншу й не знаємо, наскільки великою вона буде”, - зазначила лікар.

За її словами, “коли люди говорять про другу хвилю, то їх цікавить, чи зумовить вона нову кризу”. “Саме це ми хочемо змінити. Ми хочемо вирівняти її, зробити зростання мінімальним”, - наголосила Етчес.

Екперт додала, що зростання кількості інфікованих відбувається через те, що оттавчани “розслабилися” й почали значно менш ретельно дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров’я. Водночас вона зауважила, що зростання рівня захворюваності фіксується нині по всій провінції Онтаріо. “Ми не є унікальними в Онтаріо, однак не в кожному регіоні провінції ситуація однакова”, - підсумувала вона.

Зауважимо, що за минулу добу на території Оттави було виявлено 63 нові випадки інфікування COVID-19, що близько до пікових показників початку пандемії.