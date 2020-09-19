Байден назвав Росію супротивником США
Укрінформ
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає Росію супротивником Америки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.
«Я вважаю, що Росія є супротивником. Я дійсно так думаю», - заявив Байден.
Він також додав, що головною метою президента РФ Володимира Путіна є руйнування блоку НАТО.
«Дивіться, головна мета Путіна полягає в руйнуванні НАТО, кардинальних змінах обставин в Європі, щоб йому не довелося зіткнутися з цілим контингентом НАТО», - заявив Байден.
Раніше директор ФБР Крістофер Рей під час виступу у Палаті представників Конгресу заявив, що Росія не припиняє активних спроб впливу на президентські вибори в США, зокрема, намагається дискредитувати колишнього віцепрезидента, кандидата від демократів Джо Байдена.
Як повідомлялося, 3 листопада у США відбудуться президентські вибори. За крісло глави Білого дому змагаються чинний президент США Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.