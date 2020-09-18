Польща може ввести національні санкції проти Білорусі

Польща може ввести національні санкції проти Білорусі

Укрінформ
Варшава може запровадити національні санкції проти Білорусі через силові дії білоруської влади проти демонстрантів після президентських виборів 9 серпня.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу президента Литви, про це у телефонній розмові з литовським лідером Гітанасом Науседою заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“Президент Польщі заявив, що розглядає можливість запровадження національних санкцій проти Білорусі”,- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Науседа запропонував польському лідеру приєднатися до регіональних санкцій проти Білорусі.

Наголошується, що Литва та Польща налаштовані закликати країни ЄС якомога швидше домовитися про запровадження загальноєвропейських санкцій проти Білорусі.

“Всі країни-члени ЄС повинні незабаром прийняти та ввести санкції”,- підкреслюється у повідомленні пресслужби президента Литви.

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Як зазначається, Науседа і Дуда обговорили також ситуацію на кордонах Литви і Польщі з Білоруссю. Обидва лідери погодилися з тим, що наразі білоруська влада не прийняла фактичних рішень щодо закриття своїх кордонів з обома країнами. Як підкреслено, литовські прикордонники працюють у звичному режимі, а рух через литовсько-білоруські пункти пропуску проходить безперебійно.

"Я думаю, що це безпідставна провокація. Влада деяких країн просто забуває, що в міжнародних відносинах існує принцип взаємності, а кордони можуть бути закриті лише з обох сторін",- наголосив Науседа.

Як повідомлялося, у МВС Польщі 18 вересня поінформували про нормальний режим роботи усіх польських пунктів пропуску на кордоні з РБ.

17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриває кордони з Заходом (Польща і Литва) і посилює контроль на кордоні з Україною. Крім того, він заявив, що відправить "половину армії" на укріплення західних кордонів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TYT.BY

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