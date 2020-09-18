Польща може ввести національні санкції проти Білорусі

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу президента Литви, про це у телефонній розмові з литовським лідером Гітанасом Науседою заявив президент Польщі Анджей Дуда.

“Президент Польщі заявив, що розглядає можливість запровадження національних санкцій проти Білорусі”,- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Науседа запропонував польському лідеру приєднатися до регіональних санкцій проти Білорусі.

Наголошується, що Литва та Польща налаштовані закликати країни ЄС якомога швидше домовитися про запровадження загальноєвропейських санкцій проти Білорусі.

“Всі країни-члени ЄС повинні незабаром прийняти та ввести санкції”,- підкреслюється у повідомленні пресслужби президента Литви.

Як зазначається, Науседа і Дуда обговорили також ситуацію на кордонах Литви і Польщі з Білоруссю. Обидва лідери погодилися з тим, що наразі білоруська влада не прийняла фактичних рішень щодо закриття своїх кордонів з обома країнами. Як підкреслено, литовські прикордонники працюють у звичному режимі, а рух через литовсько-білоруські пункти пропуску проходить безперебійно.

"Я думаю, що це безпідставна провокація. Влада деяких країн просто забуває, що в міжнародних відносинах існує принцип взаємності, а кордони можуть бути закриті лише з обох сторін",- наголосив Науседа.

Як повідомлялося, у МВС Польщі 18 вересня поінформували про нормальний режим роботи усіх польських пунктів пропуску на кордоні з РБ.

17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що закриває кордони з Заходом (Польща і Литва) і посилює контроль на кордоні з Україною. Крім того, він заявив, що відправить "половину армії" на укріплення західних кордонів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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