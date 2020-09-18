Литва і Польща пригрозили Лукашенку зупинити білоруський транзит

Литва і Польща дадуть дзеркальну відповідь на закриття кордону Білоруссю і призупинять пропуск на Захід вантажів з цієї республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід із посиланням на прем'єр-міністра Литви Саулюса Скверняліса.

"Якщо будуть з їхнього боку такі кроки, то відповідь буде адекватною. З цієї країни просто не зможуть виїхати вантажні автомобілі - ні через Литву, ні через Польщу. Це, напевно, буде ще одним ударом по економіці, яка й так тяжко хвора", - сказав Скверняліс.

Він також підкреслив, що після заяв Олександра Лукашенка про закриття кордонів сусідня країна насправді поки що не здійснила ніяких реальних дій.

Напередодні Лукашенко заявив, що Білорусь закриває кордони з Польщею і Литвою та підсилює охорону державного кордону з Україною, і додав, що «половина армії» збирається охороняти західні кордони.

Керівник Служби охорони держкордону Литви Рустам Любаєв пізно ввечері в четвер повідомляв, що рух у пунктах пропуску з Білоруссю здійснюється в звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.