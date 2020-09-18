За добу у Чехії - вся "квітнева цифра" випадків COVID-19

У Чеській Республіці за останню добу виявили 3 130 нових інфікувань COVID-19. Вперше було подолано позначку в 3 тисячі нових випадків за добу.

Цей показник дорівнює кількості інфікувань за весь квітень цього року, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я країни.

Хворіють наразі 20 289 осіб, з яких 413 перебувають у лікарнях, 91 з них – у важкому стані.

За весь час у республіці з 10,6-мільйонним населенням було зафіксовано 44 155 випадки інфікування COVID-19, померли 489 людини.

З 18 вересня по всій країні посилено карантинні обмежувальні заходи. Зокрема, маски стають обов’язковими в навчальних закладах на всіх рівнях для учнів/студентів і вчителів (за винятком 1-го класу та дошкільних закладів).

З вечора п’ятниці набуває чинності заборона на організацію масових заходів у приміщеннях, у яких братиме участь більше 10 осіб (виняток становлять виставки чи ринки). Обмежується кількість учасників культурних заходів з фіксованими місцями сидіння. Максимум 1000 людей можуть брати участь у заходах на відкритому повітрі.

Як повідомлялося, раніше у Чехії було запроваджено масковий режим у закритих приміщеннях і транспорті (винятком є діти до 2 років). Всі ресторани та бари повинні працювати тільки з 6 ранку до півночі та для обмеженої кількості відвідувачів.

Також держава розіслала всім людям пенсійного віку безкоштовні пакунки з 3 захисними масками та 1 респіратором у кожному.