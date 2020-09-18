У Білорусі затримали координаторку волонтерської служби "Весни"
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт центру.
Як зазначається, разом із Рабковою затримали її чоловіка Вадима Жаромського. Через декілька годин його відпустили, а в квартирі, де вони проживали, провели обшук.
Подружжя затримали увечері 17 вересня по дорозі додому. Посередині вулиці зупинилися кілька бусів, звідти вибігли люди й поклали їх обличчям на асфальт. Їм повідомили, що затримані вони у рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 293 Кримінального кодексу (Навчання або інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях, або фінансування такої діяльності). Затримання проводили співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю (ГУБОЗіК).
За даними центру, подружжя посадили до різних мікроавтобусів, Вадима відвезли у квартиру на обшук.
"Під час обшуку було вилучено техніку, особисті речі, гроші на навчання. Після цього Вадима відвезли на допит у ГУБОЗіК, водили по коридорах з мішком на голові. Погрожували, що повезуть в ізолятор тимчасового утримання, але раптом відпустили, сказавши, що наступного дня у нього відбудеться допит", - йдеться в повідомленні.
Марія Рабкова досі затримана. Де вона точно невідомо.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, декілька людей загинули.
ЄС не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Правозахисний центр "Весна" - правозахисна організація, що базується в Мінську, Білорусь. Організація спрямована на надання фінансової та юридичної допомоги політичним в'язням та їхнім родинам, і була заснована 1996 року активістом Алєсєм Бєляцьким у відповідь на широкомасштабне придушення демонстрацій урядом Олександра Лукашенка.
Фото: Spring96.org