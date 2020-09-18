У Білорусі затримали координаторку волонтерської служби "Весни"

У Мінську затримали координаторку волонтерської служби правозахисного центру "Весна" Марію Рабкову.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт центру.

Як зазначається, разом із Рабковою затримали її чоловіка Вадима Жаромського. Через декілька годин його відпустили, а в квартирі, де вони проживали, провели обшук.

Подружжя затримали увечері 17 вересня по дорозі додому. Посередині вулиці зупинилися кілька бусів, звідти вибігли люди й поклали їх обличчям на асфальт. Їм повідомили, що затримані вони у рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 293 Кримінального кодексу (Навчання або інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях, або фінансування такої діяльності). Затримання проводили співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю (ГУБОЗіК).

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За даними центру, подружжя посадили до різних мікроавтобусів, Вадима відвезли у квартиру на обшук.

"Під час обшуку було вилучено техніку, особисті речі, гроші на навчання. Після цього Вадима відвезли на допит у ГУБОЗіК, водили по коридорах з мішком на голові. Погрожували, що повезуть в ізолятор тимчасового утримання, але раптом відпустили, сказавши, що наступного дня у нього відбудеться допит", - йдеться в повідомленні.

Марія Рабкова досі затримана. Де вона точно невідомо.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, декілька людей загинули.

ЄС не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Правозахисний центр "Весна" - правозахисна організація, що базується в Мінську, Білорусь. Організація спрямована на надання фінансової та юридичної допомоги політичним в'язням та їхнім родинам, і була заснована 1996 року активістом Алєсєм Бєляцьким у відповідь на широкомасштабне придушення демонстрацій урядом Олександра Лукашенка.

Фото: Spring96.org