У світі коронавірусом заразилися 30,3 мільйона осіб

Станом на ранок 18 вересня число заражених коронавірусом в світі складає 30351589 осіб, з них 950 555 померли і 22041314 видужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ. За нову добу зареєстровані 9 550 нових випадків інфікування, найбільше в Мексиці (3 182), Бельгії (2 028) і Індії (1 991). Серед 275 нових жертв хвороби 201 людина загинула в Мексиці. Читайте також: В Італії запустили "антивірусні" внутрішні авіарейси У США на сьогодні зареєстровано 6 874 596 випадків, в Індії 5 214 677, а в Бразилії 4 457 443.