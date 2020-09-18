У Німеччині 30 поліцейських виявилися залученими до екстремістів
Про стан розслідування в четвер земельному парламенту, ландтагу, в Дюссельдорфі доповідав міністр внутрішніх справ землі Герберт Реуль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Політик запевнив, що до всіх задіяних в екстремістських групах правоохоронців було вжито дисциплінарних заходів, у тому числі 14 офіцерів мають бути відсторонені від служби.
Реуль заявив про «радикальну переоцінку скандалу навколо право-екстремістських чатів з поліцією» та пообіцяв детально все розслідувати. Глава земельного МВС зізнався, що був у шоці від того, якими ідеями учасники чату обмінювалися в своїх повідомленнях, де йшлося не тільки про гітлеровські вітання, свастику та інші антиконституційні речі.
«Те, що я там побачив, має такий мерзотний вигляд, який я ніколи не вважав можливим», - заявив політик.
Міністр внутрішніх справ землі висловився за «нову культуру в поліції» та закликав правоохоронців доповідати про відомі їм випадки правого екстремізму серед колег. Чиновників, за його словами, слід імунізувати проти екстремістських поглядів.
Реуль заявив, що були конфісковані чисельні електронні носії – телефони, комп’ютери, жорсткі диски та інше, зміст яких зараз аналізується. Можливо, будуть викрити нові члени.
Президент кримінальної поліції Німеччини Гольґер Мюнх заявив про підрив довіри до поліції загалом.
Напередодні з Північному Рейні-Вестфалії пройшли масштабні обшуки на поліцейських дільницях та у квартирах поліцейських.