У Німеччині 30 поліцейських виявилися залученими до екстремістів

У західній німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія було викрито 5 чатових груп правих екстремістів, до яких було залучено 30 поліцейських.

Про стан розслідування в четвер земельному парламенту, ландтагу, в Дюссельдорфі доповідав міністр внутрішніх справ землі Герберт Реуль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Політик запевнив, що до всіх задіяних в екстремістських групах правоохоронців було вжито дисциплінарних заходів, у тому числі 14 офіцерів мають бути відсторонені від служби.

Реуль заявив про «радикальну переоцінку скандалу навколо право-екстремістських чатів з поліцією» та пообіцяв детально все розслідувати. Глава земельного МВС зізнався, що був у шоці від того, якими ідеями учасники чату обмінювалися в своїх повідомленнях, де йшлося не тільки про гітлеровські вітання, свастику та інші антиконституційні речі.

«Те, що я там побачив, має такий мерзотний вигляд, який я ніколи не вважав можливим», - заявив політик.

Міністр внутрішніх справ землі висловився за «нову культуру в поліції» та закликав правоохоронців доповідати про відомі їм випадки правого екстремізму серед колег. Чиновників, за його словами, слід імунізувати проти екстремістських поглядів.

Реуль заявив, що були конфісковані чисельні електронні носії – телефони, комп’ютери, жорсткі диски та інше, зміст яких зараз аналізується. Можливо, будуть викрити нові члени.

Президент кримінальної поліції Німеччини Гольґер Мюнх заявив про підрив довіри до поліції загалом.

Напередодні з Північному Рейні-Вестфалії пройшли масштабні обшуки на поліцейських дільницях та у квартирах поліцейських.