Румунія отримала перші ракети Patriot
Укрінформ
Американські зенітно-ракетні комплекси Patriot у четвер, 17 вересня, прибули до Румунії на військову базу Капу Мідія.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Insider.
17 вересня, Румунія офіційно отримала перший ракетний комплекс Patriot на церемонії, що відбулася у Національному навчальному центрі протиповітряної оборони імені Іона Бунгеску на базі Капу-Мідія, в окрузі Констанца.
Це перший з семи комплексів Patriot, яку отримають ВПС Румунії. Загальна вартість контракту щодо семи систем становить 3,9 млрд. доларів.
Виступаючи на церемонії у Капу-Мідія, прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан сказав: "Румунія буде безпечнішою з ракетами Patriot на своїй території; громадяни Румунії будуть краще захищені".
Румунія - 17-та країна світу та сьома країна-член НАТО, яка тепер володіє ракетними системами Patriot, - зазначив міністр оборони Румунії Ніколае Чуке.
Фото: Romania Insider