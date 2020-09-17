Румунія отримала перші ракети Patriot

17 вересня, Румунія офіційно отримала перший ракетний комплекс Patriot на церемонії, що відбулася у Національному навчальному центрі протиповітряної оборони імені Іона Бунгеску на базі Капу-Мідія, в окрузі Констанца.

Це перший з семи комплексів Patriot, яку отримають ВПС Румунії. Загальна вартість контракту щодо семи систем становить 3,9 млрд. доларів.

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Виступаючи на церемонії у Капу-Мідія, прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан сказав: "Румунія буде безпечнішою з ракетами Patriot на своїй території; громадяни Румунії будуть краще захищені".

Румунія - 17-та країна світу та сьома країна-член НАТО, яка тепер володіє ракетними системами Patriot, - зазначив міністр оборони Румунії Ніколае Чуке.

Фото: Romania Insider