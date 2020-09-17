Білоруська інтелігенція закликає до нових виборів

Більш як 350 білоруських учених і творчих людей звернулися до міжнародної спільноти із закликом про підтримку в питанні проведення нових виборів президента в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє thinktanks.by.

"У ситуації, що склалася, ми звертаємося до вас, як наших однодумців, і просимо надати дієву підтримку білоруському народу, яка допоможе нам відновити в країні дотримання законності для забезпечення безпеки для всіх громадян і заради цивілізованого майбутнього для нашої країни. Щоб це стало можливим, нам необхідно спільними зусиллями домогтися того, щоб: у країні було припинено насильство, були випущені всі політв'язні і були проведені нові вибори президента Республіки Білорусь», - йдеться у зверненні.

Підписанти також наголошують, що білоруське суспільство готове самостійно вирішувати долю своєї країни.

«Ми переконані, що білоруське суспільство готове самостійно вирішувати долю своєї країни, і сподіваємося на ваше сприяння в ініціюванні переговорного процесу між Координаційною радою і представниками діючої влади. Тільки мирні переговори зможуть повернути Білорусь в русло законності і прихильності гуманістичним цінностям», - йдеться у зверненні.

Свої підписи під зверненням поставили 356 осіб, серед яких Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, директор Інституту соціології НАН Білорусі Геннадій Коршунов, професор БДМУ Світлана Хідченко та інші відомі в Білорусі вчені, письменники, поети, артисти і журналісти.

Читайте також: Світова інтелігенція закликає підтримати свободу висловлювань

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY