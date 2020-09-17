Країни Північної Європи засуджують отруєння Навального та підтримують протести у Білорусі

Глави МЗС Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції та Данії засудили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та підтримали протестувальників у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у їх спільній заяві, опублікованій за результатами зустрічі міністрів цих країн на данському острові Борнхольм.

«Міністри найрішучішим чином засуджують отруєння російського опозиційного лідера Олексія Навального та закликають Росію провести неупереджене та прозоре розслідування, залучаючи експертів з ОЗХЗ (Організації із заборони хімічної зброї - ред.). Міністри висловлюють глибоку стурбованість з приводу використання забороненої нервово-паралітичної речовини на території однієї з наших країн-сусідів. Росія має негайно розкрити усю інформацію про те, як на її території стала можливою атака із застосуванням хімічної зброї», - йдеться у заяві.

За словами міністрів, будь-які подібні інциденти є порушенням міжнародного законодавства. Крім того, як наголошується, напад на представників опозиції є неприпустимим порушенням демократичних принципів, прав людини та міжнародного права.

Глави МЗС північних країн Європи також висловили підтримку та солідарність з білорусами, які вимагають поваги до їхніх фундаментальних прав і права на вільні й чесні вибори.

Вони закликали владу Білорусі припинити репресії, звільнити затриманих та погодитися на широкий національний діалог за посередництва ОБСЄ.

«Глави МЗС наголошують на необхідності швидкого запровадження санкцій ЄС та країн, які поділяють цю позицію, щодо винних у фальсифікації виборів та репресіях», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силові органи продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня до лікарні Омська після того, як в літаку він знепритомнів. За два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".