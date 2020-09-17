Європі потрібні нові інструменти врегулювання криз – Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас переконаний, що Європа потребує нових інструментів для урегулювання криз і конфліктів.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, він заявив з нагоди відкриття в Берліні Європейського центру компетентності з управління цивільними кризами.

«Для сталого миру нам потрібен інтегрований підхід. Отже, управління цивільними кризами повинно бути основою європейської зовнішньої політики та політики безпеки», - сказав Маас і висловив сподівання, що створена з ініціативи ФРН і в межах її головування в Раді ЄС структура допоможе в цьому.

Центр має на меті допомогти ЄС та його державам-членам удосконалити свої цивільні місії. Одним з головних його завдань є пошук відповідного персоналу для цих місій.

Читайте також: Німеччина не бачить спільного між ситуацією в Білорусі та українським Майданом

Міністр зазначив, що Центр створюється у критичний момент. Зокрема, пандемія коронавірусу, ймовірно, призведе до більшої нестабільності в регіоні; Європа також «має справу з дестабілізуючими акторами в ряді країн», зокрема в Україні, Сирії та Лівії; Сполучені Штати відсторонюються від справ не лише в Афганістані, а й в Африці.

«Для Європейського Союзу це може означати лише одне: нам потрібен набір інструментів для врегулювання конфліктів у нашому сусідстві. І цей набір інструментів є нашою спільною політикою безпеки та оборони», - наголосив глава німецького МЗС.

Він нагадав що нещодавно було розпочато роботу над "стратегічним компасом", спрямованим на узгодження цілей безпеки та оборони ЄС. У цьому контексті він зауважив, що досвід Донбасу засвідчив: такі конфлікти «не можна вирішити лише військовими засобами».

Центр компетентності є спільним європейським проектом, рішення про створення структури було прийнято 2 роки тому. Наразі в ньому беруть участь 18 держав-членів ЄС, і їх кількість зростає. Центр також відкритий для партнерів по НАТО.