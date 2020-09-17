До китайського Уханя прилетів перший за час пандемії міжнародний авіарейс
Як передає Укрінформ, про це повідомляє China.org.
Місто Ухань побачило посадку першого протягом тривалого часу міжнародного пасажирського рейсу в середу вранці після понад семи місяців призупинення польотів через пандемію коронавірусу.
Цим рейсом став TW615 з Сеулу, столиці Південної Кореї, який виконувала авіакомпанія T'way Airlines.
Після перевірки стану здоров'я в аеропорту 60 пасажирів, які перебували в літаку, були перевезені у спеціально визначені готелі на 14 днів медичного спостереження.
Як вважає Лі Ічжоу, представник транспортного бюро Уханя, відновлення функціонування маршруту Ухань-Сеул демонструє досягнення Уханя та провінції Хубей у боротьбі з епідемією, що також має посприяти відновленню виробництва в Ухані.
Наразі Міжнародний аеропорт міста Ухань - "Тяньхе" відновив рух пасажирських маршрутів, що обслуговують 73 внутрішні напрямки. Щоденна пропускна спроможність внутрішнього пасажиропотоку становить більш ніж 90 відсотків від показника такого ж періоду минулого року.
Як повідомлялося, пандемія коронавірусу почалася у Китаї – в місті Ухань наприкінці 2019 року.
Наразі число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 30 млн осіб, протягом останньої доби виявили понад 307 тисяч нових випадків. За весь час пандемії померли вже понад 945 тисяч осіб.