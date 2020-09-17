До китайського Уханя прилетів перший за час пандемії міжнародний авіарейс

Китайське місто Ухань, що у провінції Хубей, яке стало епіцентром поширення COVID-19 у світі, прийняло перший міжнародний пасажирський авіарейс за сім місяців після початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє China.org.

Місто Ухань побачило посадку першого протягом тривалого часу міжнародного пасажирського рейсу в середу вранці після понад семи місяців призупинення польотів через пандемію коронавірусу.

Цим рейсом став TW615 з Сеулу, столиці Південної Кореї, який виконувала авіакомпанія T'way Airlines.

Після перевірки стану здоров'я в аеропорту 60 пасажирів, які перебували в літаку, були перевезені у спеціально визначені готелі на 14 днів медичного спостереження.

Як вважає Лі Ічжоу, представник транспортного бюро Уханя, відновлення функціонування маршруту Ухань-Сеул демонструє досягнення Уханя та провінції Хубей у боротьбі з епідемією, що також має посприяти відновленню виробництва в Ухані.

Наразі Міжнародний аеропорт міста Ухань - "Тяньхе" відновив рух пасажирських маршрутів, що обслуговують 73 внутрішні напрямки. Щоденна пропускна спроможність внутрішнього пасажиропотоку становить більш ніж 90 відсотків від показника такого ж періоду минулого року.

Як повідомлялося, пандемія коронавірусу почалася у Китаї – в місті Ухань наприкінці 2019 року.

Наразі число випадків зараження коронавірусом в світі перевищило 30 млн осіб, протягом останньої доби виявили понад 307 тисяч нових випадків. За весь час пандемії померли вже понад 945 тисяч осіб.