Литва – на закиди РФ щодо протестів у Білорусі: Такі історії чуємо з часів Майдану

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що твердження голови Служби зовнішньої розвідки РФ про вплив американців і литовців на протести в Білорусі не мають ніякої фактичної підстави і є брехливою пропагандою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DELFI.

"Такі історії (про підготовку протестів з-за кордону - ред.), що створюються Росією, ми чуємо вже протягом шести років - з часів Майдану в Києві. Ми сумніваємося, що самі автори цих тверджень вірять в них", - заявив МЗС Литви.

Литовська дипломатична служба наголосила, що саме Росія активно втручається у внутрішні справи сусідніх країн.

"Поки що світ бачив тільки "зелених чоловічків" і "незалежних" журналістів, відправлених працювати на білоруське телебачення замість тих, хто відмовився працювати на режим", - стверджує МЗС.

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Раніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив про те, що нібито США через неурядові організації готували білоруських активістів у Литві, Польщі, Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.