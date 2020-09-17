Німеччина не бачить спільного між ситуацією в Білорусі та українським Майданом

Нинішню ситуацію в Білорусі не можна порівнювати з тим, що відбувалося під час зими 2013-14 рр. у Києві.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи в Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ніхто не хоче нової геополітичної кризи в центрі Європи. Всі ті - і особливо ті, хто в Москві, - хто вже бачить перед собою другий Майдан або другу Україну, насправді мають краще знати, що Україна та Білорусь у цьому питанні непорівнянні», - заявив Маас.

Він нагадав, що на Майдані майоріли прапори Європейського Союзу, але нічого подібного не відбувається в Білорусі, де люди виступають лише за справжню демократію, за чесні та вільні вибори.

«Для нас у Європейському Союзі не йдеться про відокремлення Білорусі від Росії та приєднання її до Європейського Союзу, а про те, що ми прагнемо забезпечити, щоб жителі Білорусі могли вільно та справедливо вирішувати, за кого їм голосувати…Тому мова не про те, виникла тут друга Україна чи ні», - підкреслив німецький міністр.

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Маас відзначив «особливу відповідальність» Росії у цій ситуації, що випливає з тісних відносин між двома країнами, які білоруська опозиція не ставить під сумнів. Але, зауважив політик, за умови безумовної підтримки Лукашенка та гібридного впливу Москва, «безсумнівно, втратить симпатію людей у ​​Білорусі». Тому ЄС ще раз звернувся до президента РФ Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова з закликом, що Росія також має працювати над ініціативою початку діалогу на рівні ОБСЄ.

Вибори в Білорусі Маас назвав «викривленими та шахрайськими». Він зазначив, що німці, які 30 років тому пережили власну мирну революцію, стоять на боці громадян Білорусі. Глава МЗС від імені федерального уряду пообіцяв продовжувати підтримувати білоруське громадянське суспільство та незалежні ЗМІ.

Маас також не виключив, що в разі відмови президента Лукашенка вступити в діалог з протестувальниками санкційний список білоруських чиновників буде суттєво розширено, в тому числі і за рахунок нього самого. Міністри ЄС обговорюватимуть подальші кроки щодо цього наступного понеділка в Брюсселі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановськва була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.