Незалежні ЗМІ Білорусі вийшли без фото в знак солідарності із затриманими фотожурналістами

Багато незалежних ЗМІ Білорусі вийшли в четвер без фотографій в знак солідарності із засудженими фотожурналістами Олександром Васюковичем і Володимиром Грідіним.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Салідарнасць.

На сторінках провідних білоруських ЗМІ замість фото - сірий квадрат з написом «Тут має бути фото. Фоторепортерів Олександра Васюковича і Володимира Грідіна заарештували на 11 діб за «участь у несанкціонованій акції».

Фотокореспонденти TUT.BY Володимир Грідін і «Новаго часу» Олександр Васюкович були засуджені за участь у несанкціонованій акції. Їх затримали в Мінську 13 вересня в кафе, де вони відправляли знімки до редакції після недільної акції. Спочатку журналістів звинуватили в тому, що вони мітингували біля пабу на вулиці Романовська Слобода, але після перегляду відео в суді, де стало очевидно, що в закладі вони працювали, в міліції «допрацювали» протоколи.

Суддя погодився з тим, що Грідін і Васюкович мітингували в іншому місці - біля станції метро «Пушкінська», за дві години до затримання. Постанова суду - 11 діб арешту і Грідіну, і Васюковичу.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше ніж 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

ЄС не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій..