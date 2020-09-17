Прем’єр Лівії йде у відставку на тлі масових протестів

Прем'єр Лівії Фаїз Саррадж цієї середи оголосив про те, що йде у відставку на тлі протестів, передача влади повинна відбутися до кінця жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Про це сам Саррадж, що досі очолював Уряд національної згоди (УНЗ), оголосив у відеозверненні до народу. За його словами, за цей час повинні бути сформовані новий президентський рада і уряд країни, а визначальну роль у цьому має зіграти комітет з міжлівійского діалогу.

Відставка Сарраджа оголошена на тлі масових протестів у Тріполі, їх учасники незадоволені економікою, корупцією, а також частими відключеннями електрики і води.

Варто також нагадати, що останнім часом у Лівії ситуація з пандемією виходить із-під контролю, а кількість заражених усе зростає.

УНЗ було сформовано за посередництва ООН в 2015 році для стабілізації країни і базується в Тріполі, але контролює не всю її територію. Східна частина держави перебуває під контролем генерала Халіфи Хафтара — командувача так званої «Лівійської національної армії». Двовладдя в Лівії фактично встановилося після повалення режиму Муаммара Каддафі.

Халіфа Хафтара в тій чи іншій формі підтримують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати і Росія, а уряд в Тріполі — Туреччина.

фото: АА