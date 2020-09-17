США й Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального

Глави зовнішньополітичних відомств США й Британії обговорили обставини отруєння в Росії опозиціонера Олексія Навального, наголосивши на неприпустимості застосування хімзброї та закликавши РФ забезпечити повну прозорість цієї справи.

З такою заявою виступив у середу глава Держдепартаменту США Майкл Помпео після зустріч в Вашингтоні з главою МЗС Британії Домініком Раабом, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми разом засуджуємо отруєння Олексія Навального. Будь-яке використання хімічної зброї неприпустиме за будь-яких обставин", - заявив Помпео.

Він нагадав, що два роки тому російській спецслужби застосували бойовий газ у Солсбері, побідне сталося зараз з російським опозиціонером.

"Ми з міністром закордонних справ Раабом приєднуємося до наших колег із країн G7, щоби закликати Росію забезпечити повну прозорість, і ми повторюємо цей заклик зараз", - наголосив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, російський опозиціонер був госпіталізований 20 серпня до лікарні в Омську з літака після втрати свідомості. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Західні країни, в тому числі ЄС, а також США, допустили причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.