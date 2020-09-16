У Туреччині через недотримання епідвимог закрили 178 підприємств

У результаті перевірок дотримання епідвимог та ізоляції, які проводилися з 22 серпня, у Туреччині було тимчасово припинено діяльність 178 підприємств, встановлено, що більше 20 тисяч осіб не дотримувалися ізоляції, накладено майже 10 тисяч штрафів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на МВС Туреччини.

«З 22 серпня, було проведено 3 млн 261 тисяч 120 перевірок. Було перевірено 112 тисяч 216 із 116 тисяч 291 повідомлень, залишених на номерах гарячих ліній, та скарг. У результаті перевірок було встановлено, що 20 тисяч 94 людей не дотримувались ізоляції. За три і більше порушень тимчасово припинено діяльність 178 підприємств», - повідомили у МВС Туреччини.

Перевірки здійснювалися здебільшого в громадських місцях, на транспорті, у розважальних закладах та місцях відпочинку, закладах громадського харчування, торгових центрах, на ринках, на вокзалах, пляжах, вулицях, тощо.

За час перевірок було накладено адміністративні штрафи на 9 тис. 974 осіб, які не виконували протиепідеміологічні обмеження.

Як повідомлялося, у Туреччині спостерігається зростання кількості інфікованих осіб та смертельних випадків у результаті інфікування коронавірусом. У зв’язку із цим по всій країні посилили обмежувальні заходи. За минулу добу в країні було зроблено більше 110,4 тисячі тестів, виявлено 1742 нові випадки інфікування, 67 людей померли, 1202 одужали.

За весь час пандемії було зроблено більше 8,7 млн тестів, виявлено майже 295 тисяч випадків інфікування 7186 людей померли, 261,3 тисячі одужали.

Станом на ранок 16 вересня число заражених коронавірусом у світі становить 29 727 253 особи, з них 939 185 загинули і 21 542 361 одужав.