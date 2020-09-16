У Мінську арештували двох журналістів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Відомих у Білорусі та світі фоторепортерів Влада Гридіна та Олександра Васюковича затримали 14 вересня о 21:00 у мінському барі "1067" разом з їхнім другом Єгором Калягіним.

Судді визнали всіх трьох винними у порушенні порядку організації та проведення масових заходів. Васюковича та Гридіна арештували на 11 діб, Калягіну присудили 540 рублів штрафу.

Вчора суд направив справи всіх трьох на доопрацювання. Сторона обвинувачення не змогла довести, що Васюкович, Гридін та Калягін брали участь у несанкціонованому мітингу на вулиці Раманівської Слободи після протестної акції "Марш героїв".

Сьогодні поліція представила суду повністю переглянуті протоколи. З них випливає, що фотокореспонденти та їхній друг «протестували» зовсім в іншому місці та в інший час - на вулиці Притицького, 21, з 19:00 до 19:05.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Білоруської асоціації журналістів, в країні було затримано близько 50 представників ЗМІ. Серед них як представники місцевих ЗМІ, так і іноземних: "Радіо Свобода", БелаПАН, TUT.BY, «Наша Нива», Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP та ін.

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Зазначається, що практично всіх після перевірки документів відпустили. Однак на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції, оскільки вони відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового тримання до суду.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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У вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: RFE/RL