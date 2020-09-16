В Ірані за день - 2 981 новий випадок COVID-19, найбільше з червня

Кількість щоденних випадків зараження коронавірусною хворобою в Ірані зросла до 2 981, це найбільше число з 4 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Кількість щоденних випадків захворюваності та смертності в Ірані зростає протягом останніх двох тижнів, цей показник сьогодні на 60% перевищив кількість заражень, зареєстрованих 2 вересня.

Згідно з даними іранського міністерства охорони здоров'я, 410 334 людей в Ірані до цього часу захворіли коронавірусною хворобою.

Спалах відбувся через кілька тижнів після масових зборів, що відбувалися по всій країні з нагоди щорічного релігійного свята, попри зусилля чиновників заохотити людей проводити вдома жалобні ритуали.

Станом на ранок 16 вересня число підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 29 727 253, з них 939 185 осіб загинули та 21 542 361 пацієнт одужав.

Фото: Андрій Скакодуб