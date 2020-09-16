В Ірані за день - 2 981 новий випадок COVID-19, найбільше з червня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Кількість щоденних випадків захворюваності та смертності в Ірані зростає протягом останніх двох тижнів, цей показник сьогодні на 60% перевищив кількість заражень, зареєстрованих 2 вересня.
Згідно з даними іранського міністерства охорони здоров'я, 410 334 людей в Ірані до цього часу захворіли коронавірусною хворобою.
Спалах відбувся через кілька тижнів після масових зборів, що відбувалися по всій країні з нагоди щорічного релігійного свята, попри зусилля чиновників заохотити людей проводити вдома жалобні ритуали.
Станом на ранок 16 вересня число підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 29 727 253, з них 939 185 осіб загинули та 21 542 361 пацієнт одужав.
Фото: Андрій Скакодуб